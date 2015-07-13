Силовики оточили бійців "Правого сектору" у селі під Мукачевим – ЗМІ

Про це повідомляє ТСН.ua.

Двох бійців "Правого сектору" виявили у селі Бобовище, що в 15 кілометрах від міста.

Про це повідомляє видання PMG.ua із посиланням на сільського голову Володимира Козака.

Наразі бійців переслідують спецпризначенці.

Журналісти повідомили, що двох представників ПС бачили у сільському магазині, де вони намагалися купити їжу.

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В ці хвилини село нібито оточили нацгвардійці та правоохоронці.