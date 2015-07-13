Силовики оточили бійців "Правого сектору" у селі під Мукачевим – ЗМІ
14:52, 13 липня 2015Суспільство
1 0
До населеного пункту нібито прибули нацгвардійці.
Наразі бійців переслідують спецназівці / УНІАН
Про це повідомляє ТСН.ua.
Двох бійців "Правого сектору" виявили у селі Бобовище, що в 15 кілометрах від міста.
Про це повідомляє видання PMG.ua із посиланням на сільського голову Володимира Козака.
Наразі бійців переслідують спецпризначенці.
Журналісти повідомили, що двох представників ПС бачили у сільському магазині, де вони намагалися купити їжу.
Читайте такожЯрош негативно сприйняв самодіяльність ПС в Мукачеві – глава Закарпатської ОДА
В ці хвилини село нібито оточили нацгвардійці та правоохоронці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter