СБУ пропонує озброєним представникам "Правого сектору" здатися, інакше - затримання
17:13, 12 липня 2015Суспільство
4299 0
Заступник голови СБУ Віталій Маліков заявив на брифінгу в Мукачевому, що якщо бійці Правого Сектору найближчим часом не складуть зброю, їх почнуть "затримувати".
кадр відео
Про це повідомляє Мукачево.нет.
"...Ми готові з ними сьогодні вести діалог, ні - значить ми будемо затримувати", - зауважив Маліков
На питання, скільки у них часу Маліков відповів, що часу вже немає.
Читайте такожБійці "Правого сектора" в Мукачевому не отримували наказу здаватися чи складати зброю - прес-секретар"Ще раз звертаюсь до цих людей, прийдіть і здайтесь, це буде і для вас і для людей кращим виходом з цієї ситуації", - звернувся заступник голови СБУ.
Разом з тим, Маліков не уточнив точне місцезнаходження бійців Правого Сектору, зауваживши, що це конфіденційна інформація.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter