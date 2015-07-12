СБУ пропонує озброєним представникам "Правого сектору" здатися, інакше - затримання

17:13, 12 липня 2015
Суспільство
4299 0

Заступник голови СБУ Віталій Маліков заявив на брифінгу в Мукачевому, що якщо бійці Правого Сектору найближчим часом не складуть зброю, їх почнуть "затримувати".

кадр відео

Про це повідомляє Мукачево.нет.

"...Ми готові з ними сьогодні вести діалог, ні - значить ми будемо затримувати", - зауважив Маліков

На питання, скільки у них часу Маліков відповів, що часу вже немає.

Читайте такожБійці "Правого сектора" в Мукачевому не отримували наказу здаватися чи складати зброю - прес-секретар"Ще раз звертаюсь до цих людей, прийдіть і здайтесь, це буде і для вас і для людей кращим виходом з цієї ситуації", - звернувся заступник голови СБУ.

Разом з тим, Маліков не уточнив точне місцезнаходження бійців Правого Сектору, зауваживши, що це конфіденційна інформація.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter