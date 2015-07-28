Адвокат анонсував можливий позитивний поворот у справі Савченко

16:47, 28 липня 2015
Суспільство
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Новіков також зазначив, що не може розповісти про подробиці, оскільки ця інформація є поки конфіденційною.

REUTERS

Адвокат народного депутата України Надії Савченко Ілля Новіков заявляє про те, що найближчої доби у справі його підзахисної може відбутись позитивна зміна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Новіков заявив сьогодні під час брифінгу.

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«Поки я сюди летів, нам надійшла новина, на яку я вже і не сподівався. Можливо, що найближчої доби у справі Савченко буде позитивна зміна, яка зараз знаходиться у компетенції ГПУ. Я поки не можу говорити про що йде мова, але якщо так станеться, то можливо завтра або сьогодні ввечері у нас буде нова підстава обговорити новий поворот», - сказав він.

Новіков також зазначив, що не може розповісти про подробиці, оскільки ця інформація є поки конфіденційною. «Я не можу її відкривати. Вона навряд чи вплине на вирок суду, але вона дуже сильно може вплинути на сприйняття цього вироку у світі, чого ми і домагаємось», - резюмував він.

Довідка УНІАН. Савченко минулого літа викрали терористи на Донбасі і перевезли в Росію. У РФ її звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Однак, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їх смерті.

Московський міський суд 10 червня 2015 року за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко до 30 вересня.

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Заступник генпрокурора РФ Віктор Гринь затвердив обвинувальний висновок у кримінальній справі. Її звинувачують у скоєнні злочинів, передбачених п.п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство) і ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «б», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 КК РФ (замах на вбивство). Справу направлено для розгляду по суті до Донецького міськсуду Ростовської області.

16 липня Савченко звернулася до Генпрокуратури РФ з проханням перенести розгляд її справи з суду Донецька. Савченко зазначила, що проведення суду в безпосередній близькості до зони конфлікту на Донбасі небезпечно для неї, її адвокатів та сім'ї.

Донецький міський суд Ростовської області Росії 30 липня розпочне розглядати справу Савченко.

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