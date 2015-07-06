У Росії завершили розслідування справи Савченко

Наразі матеріали справи направлені до прокуратури, передає Російська служба Бі-бі-сі з посиланням на повідомлення прес-служби Слідчого комітету Росії.

Якщо наглядове відомство затвердить обвинувальний висновок, справа надійде на розгляд до суду.

Довідка УНІАН. Савченко викрали бойовики на Донбасі, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили у причетності до загибелі російських журналістів. У той же час, за даними захисту, вона не могла бути причетна до загибелі журналістів, оскільки потрапила у полон ще до їхньої смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії "Батьківщина". Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

24 квітня цього року Слідчий комітет РФ висунув Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві у вбивстві двох і більше осіб та незаконному перетині кордону.

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21 травня її адвокат Марк Фейгін заявив, що попереднє слідство завершено. Фейгін зазначив, що Савченко звинувачують за трьома епізодами: пособництві у вбивстві російських журналістів, незаконному перетині кордону Росії, а також замаху на вбивство п'яти осіб. Маються на увазі громадяни, які врятувалися після обстрілу російських кореспондентів під Луганськом, сказав він.

6 травня Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 30 червня.

Московський міський суд 10 червня за клопотанням Слідчого комітету РФ продовжив термін арешту Савченко ще на три місяці - до 30 вересня, загалом до 15 місяців утримання під вартою.

1 липня Мосміськсуд визнав законним рішення Басманного суду Москви про продовження строку арешту Савченко до 30 червня.