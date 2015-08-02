Харківського убивцю з супермаркету піймали й відправили на гауптвахту - ГПУ

Військовою прокуратурою розкрито по гарячим слідах резонансне убивство у Харкові, повідомляє офіційний сайт Генеральної прокуратури України.

ГПУ нагадує, що 30 липня було здійснено вбивство із застосуванням вогнепальної зброї у супермаркеті «АТБ», розташованому у м. Харків по вул. Вернадського, 12.

Військовою прокуратурою Харківського гарнізону Центрального регіону України внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство) та ч. 3 ст. 410 КК України (викрадення зброї, вчинене в умовах особливого періоду).

"Завдяки вчасному реагуванню вжитими заходами встановлено особу, яка скоїла вбивство. Ним виявився військовослужбовець однієї із військових частин Харківського гарнізону, який проходив військову службу за контрактом з березня поточного року. Крім того, встановлено, що вбивство вчинено із пістолета Макарова, викраденого з військової частини", - повідомляє ГПУ.

Читайте такожГеращенко опублікував фото вбивці з харківського супермаркетуЗгідно з повідомленням, у ході проведення слідчих дій військовою прокуратурою Харківського гарнізону у взаємодії із Харківським зональним відділом Військової служби правопорядку військовослужбовця, який вчинив вбивство, затримано та поміщено на гауптвахту. Йому повідомлено про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень та вирішується питання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою.

Зброю, з якої вчинено вбивство, вилучено. Призначено відповідні судові криміналістичні експертизи. Санкція зазначених статтей передбачає максимальне покарання до 15 років позбавлення волі, заявляє ГПУ.