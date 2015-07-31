Міліція затримала харківського "стрільця", ним виявився військовослужбовець

Про це повідомив народний депутат, радник глави МВС Антон Геращенко на своїй сторінці у Fаcebook.

"Злочинець, який застрелив вчора чоловіка у супермаркеті АТБ і фото якого я сьогодні вранці опублікував - знайдений і затриманий», - написав він.

За словами Геращенка, зловмисник затриманий, в тому числі, «завдяки допомогою соціальних мереж, через які знайшли свідків вбивства і свідків, які бачили, як злочинець зник».

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Як повідомив Геращенко, стрілець виявився військовослужбовцем однією з тилових військових частин Харкова. "За посадою - водій", - написав він.

Депутат додав, що вбивство вчинено на ґрунті особистих неприязних стосунків, які виникли внаслідок спільного розпиття спиртних напоїв із загиблим".

Сила Фейсбука в действии ! Подозреваемый в преступлении, застреливший вчера мужчину в супермаркете АТБ и фото которог... Posted by Антон Геращенко on 31 июля 2015 г.

Як повідомлялося, в ніч на 31 липня в супермаркеті в Харкові був застрелений чоловік. Встановлено, що близько півночі у супермаркет вбіг чоловік з пістолетом. Слідом за ним вбіг потерпілий, у якого зловмисник вистрілив один раз, після чого зник у невідомому напрямку.