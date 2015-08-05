На Луганщині СБУ впіймала найманця з паспортом громадянина РФ і наркотиками

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 48-річний росіянин прибув до України з наміром вступити до незаконного збройного формування на тимчасово окупованій території.

«Чоловік не одразу зрозумів, хто його затримав, прийнявши українських військовослужбовців за бойовиків «ЛНР». Тож відверто повідомив, що хоче вступити до терористичного угруповання та попросив видати йому зброю», - зазначається в повідомленні.

Читайте такожЗатриманий бойовик з Росії на допиті розкаявся і звернувся до Путіна (відео)

При собі він мав паспорт громадянина Російської Федерації, два ножі та наркотики, додали в СБУ.

Наразі правоохоронці з’ясовують обставини перебування затриманого на території України.