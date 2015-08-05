На Луганщині СБУ впіймала найманця з паспортом громадянина РФ і наркотиками
10:50, 05 серпня 2015Суспільство
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Поблизу населеного пункту Бахмутівка Луганської області співробітники СБУ спільно з військовослужбовцями одного з підрозділів Збройних сил України затримали громадянина Російської Федерації.
На Луганщині затримали російського найманця / СБУ
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, 48-річний росіянин прибув до України з наміром вступити до незаконного збройного формування на тимчасово окупованій території.
«Чоловік не одразу зрозумів, хто його затримав, прийнявши українських військовослужбовців за бойовиків «ЛНР». Тож відверто повідомив, що хоче вступити до терористичного угруповання та попросив видати йому зброю», - зазначається в повідомленні.
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При собі він мав паспорт громадянина Російської Федерації, два ножі та наркотики, додали в СБУ.
Наразі правоохоронці з’ясовують обставини перебування затриманого на території України.
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