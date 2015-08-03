На Луганщині затримали агента "спецслужби" терористів

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, мешканця Станично-Луганського району було завербовано терористом МГБ ЛНР" на прізвисько "Свєточ" для забезпечення розвідувальною інформацією артилерії бойовиків.

"Інформатор збирав та передавав дані про дислокацію та переміщення українських підрозділів, види озброєння, транспортні засоби тощо. Бойовики використовували ці відомості для коригування вогню та організації оборонних заходів проти сил антитерористичної операції", - зазначається в повідомленні.

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За даними СБУ, агент співпрацював з сепаратистською "спецслужбою" на платній основі. Гроші куратори передавали через його дружину – чиновницю одного з "міністерств" псевдореспубліки.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Судового вироку інформатор терористів чекатиме під вартою, підкреслили в СБУ.