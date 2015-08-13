Квіт: треба припинити фінансувати вищу освіту через держзамовлення

Про це в ефірі 5 каналу заявив міністр освіти і науки України Сергій Квіт.

"Це складна проблема. Фінансування вишів через держзамовлення – це організаційний нонсенс. Ніхто в світі не може це зрозуміти. Наша позиція така – припинити фінансувати вищу освіту через держзамовлення. Треба переходити на контакти між державою і університетом. І цього немає вже в новому проекті про освіту", - твердить Квіт.

Водночас цього року держзамовлення не скасовували.

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"У цьому році ми ніде не відміняли місця держзамовлення. Ми виходили з принципів рівня самих абітурієнтів, а також виходили з порад самих асоціацій і побажань університетів та їх рейтингів", - каже міністр.

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами міністра освіти, цього року абітурієнти недостатньо підготовлені у фізиці та математиці, ця тенденція посилюється з кожним роком.