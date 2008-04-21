У Житомирі відкрили Центр євроатлантичної інтеграції

У Житомирі відкрито Центр євроатлантичної інтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, Центр створено на базі Житомирського державного університету ім. І.Франка Київським Інститутом трансформації суспільства за підтримки Посольства Королівства Норвегія в Україні та Міністерства закордонних справ України.

Як відзначив заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Ігор ОРЛОВ, ЦЄІ покликаний надавати мешканцям області об’єктивну і правдиву інформацію для виваженого прийняття рішень щодо вступу в НАТО.

"Сформувати власну модель безпеки та стабільного розвитку України як країни євроінтеграції неможливо без співпраці з міжнародними структурами, зокрема з НАТО. У цьому контексті новостворений Житомирський Центр євроатлантичної інтеграції слугуватиме руйнуванню негативних стереотипів щодо НАТО, які існують в українському суспільстві, надаватиме найбільш об’єктивну інформацію про Північноатлантичний альянс", - наголосив заступник голови ОДА.