Синоптики пообіцяли українцям теплі святкові вихідні, температура підніметься до +28

В суботу та неділю температура повітря підніметься на кілька градусів, передає ТСН.

На заході синоптики обіцяють +21-23 градуси тепла. Трохи тепліше буде на півночі – до +24 градусів.

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У центральних та східних областях стовпчики термометрів сягнуть позначки +27. Найтепліше буде на півдні – до +28 градусів.

Переважно на всій території країни буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі пройдуть на південному березі Криму.

Раніше УНІАН повідомляв, що липень цього року визнаний найспекотнішим місяцем в історії метеоспостережень, які почали вести з кінця ХІХ століття.