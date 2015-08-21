Синоптики пообіцяли українцям теплі святкові вихідні, температура підніметься до +28

08:56, 21 серпня 2015
Суспільство
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На вихідних в Україні дещо потепліє. 

Погода, лето, жара, солнце / ТСН

В суботу та неділю температура повітря підніметься на кілька градусів, передає ТСН

На заході синоптики обіцяють +21-23 градуси тепла. Трохи тепліше буде на півночі – до +24 градусів.

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У центральних та східних областях стовпчики термометрів сягнуть позначки +27. Найтепліше буде на півдні – до +28 градусів. 

Переважно на всій території країни буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі пройдуть на південному березі Криму. 

Раніше УНІАН повідомляв, що липень цього року визнаний найспекотнішим місяцем в історії метеоспостережень, які почали вести з кінця ХІХ століття.

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