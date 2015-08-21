Синоптики пообіцяли українцям теплі святкові вихідні, температура підніметься до +28
08:56, 21 серпня 2015Суспільство
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На вихідних в Україні дещо потепліє.
На вихідних буде хмарно з проясненнями / ТСН
В суботу та неділю температура повітря підніметься на кілька градусів, передає ТСН.
На заході синоптики обіцяють +21-23 градуси тепла. Трохи тепліше буде на півночі – до +24 градусів.
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У центральних та східних областях стовпчики термометрів сягнуть позначки +27. Найтепліше буде на півдні – до +28 градусів.
Переважно на всій території країни буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі пройдуть на південному березі Криму.
Раніше УНІАН повідомляв, що липень цього року визнаний найспекотнішим місяцем в історії метеоспостережень, які почали вести з кінця ХІХ століття.
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