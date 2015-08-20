В останній робочий день перед святковими вихідними в Україні потеплішає до +27

Нічна температура повітря не зміниться і складе 9-16 тепла, а вдень скрізь потеплішає до 20-27 градусів тепла. Про це повідомляє «Оpogode».

У західній частині очікуються місцями дощі в Карпатах. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, вдень 20-25, місцями 18-20 градусів тепла.

У північних областях буде сухо і сонячно. Температура повітря вночі 9-15 градусів тепла, вдень 21-26 градусів тепла.

У центральній частині без опадів. Температура повітря вночі 10-16 тепла, вдень 20-25 градусів тепла.

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У східних областях переважатиме суха погода. Температура повітря вночі 8-14, вдень 21-26 градусів тепла.

У південній частині без опадів. Температура повітря вночі 12-17 градусів тепла, вдень 22-27 градусів тепла.

У Києві очікується суха погода. Температура повітря вночі 10-12 градусів тепла, вдень 22-24 градуси тепла.

Вітер в Україні очікується східний, 5-12 м/с.