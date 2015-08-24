Посол: Швеція буде підтримувати Україну в захисті суверенітету
16:34, 24 серпня 2015Суспільство
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Швеція і надалі буде підтримувати Україну у захисті державного суверенітету.
Швеция обіцяє і надалі підтримувати Україну / Правда.if.ua
Про це повідомив посол Швеції в Україні Андреас фон Бекерат у своєму "Твіттері" з нагоди Дня Незалежності України.
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"Бажаю всім українцям щасливого Дня незалежності! Швеція завжди буде захищати ваше суверенне і незаперечне право обирати власне майбутнє", - зазначив шведський посол.
Бажаю всім українцям щасливого Дня незалежності! Швеція завжди захищатиме ваше суверенне та незаперечне право обирати власне майбутнє.
— A von Beckerath (@vBeckerath) August 24, 2015
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