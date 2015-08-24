Посол: Швеція буде підтримувати Україну в захисті суверенітету

16:34, 24 серпня 2015
Суспільство
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Швеція і надалі буде підтримувати Україну у захисті державного суверенітету.

швеция / Правда.if.ua

Про це повідомив посол Швеції в Україні Андреас фон Бекерат у своєму "Твіттері" з нагоди Дня Незалежності України.

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"Бажаю всім українцям щасливого Дня незалежності! Швеція завжди буде захищати ваше суверенне і незаперечне право обирати власне майбутнє", - зазначив шведський посол.

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