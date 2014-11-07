Швеція виділила 1,1 млн євро для захисту дітей на Донбасі

Швеція надала Дитячому фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) 1,1 мільйона євро для створення безпечного середовища для дітей та сімей на сході України.

Про це в Twitter написав посол Швеції в Україні Андреас фон Бекерат.

"Швеція надала 1,1 мільйон євро ЮНІСЕФ в Україні для створення безпечного середовища для дітей та сімей на сході України", - повідомив дипломат..

Швеція надала 1.1 мільйон євро #UNICEFUkraine для створення безпечного середовища для дітей та сімей у Схід. Україні. - A von Beckerath (@vBeckerath) November 7, 2014

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Також він додав, що цей внесок призначений для понад 7 тис дітей, які потребують підтримки.