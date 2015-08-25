Вночі у центрі Києва билися студенти і "штурмували" комунальну техніку

14:36, 25 серпня 2015
Суспільство
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Сьогодні вночі у Києві біля Бессарабської площі сталася бійка між українцями та іноземними студентами.

Драка / ki.ill.in.ua

Як повідомляє МВС у Києві, на пішохідному переході під Бессарабською площею виник конфлікт між студентами однієї з південних країн і громадянами України. Конфлікт продовжився на Хрещатику і швидко переріс у бійку. На місце прибули патрульні поліцейські і міліціонери, які несли службу з охорони громадського порядку в центрі міста.

Під час спілкування з правоохоронцями у Шевченківському райуправлінні столичної міліції всі учасники інциденту відмовилися від написання офіційних заяв і підтвердили, що не мають жодних претензій один до одного.

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Як повідомляє "ТСН.Ранок", в ту ж ніч, поліція намагалася вгамувати молодиків, які на Майдані Незалежності перегородили проїжджу частину і штурмували комунальну техніку з криками "ганьба".

Таким чином протестувальники намагалися переконати правоохоронців, що комунальники почали відкривати дорогу для транспорту рано, перервавши свято.

За повідомленням МВС, внаслідок конфлікту на площі до лікарні звернувся 31-річний уродженець однієї з країн Африки, оскільки він після бійки мав порізи передпліччя (діагноз - непроникаючі різані рани). Працівники міліції провели перевірку з цього приводу і встановили, що потерпілий отримав ушкодження при падінні і сам порізався склом розбитою пляшкою. Це підтверджує відеозапис з камери спостереження одного з магазинів. Після того, як йому була надана медична допомога пацієнт покинув лікарню.

У свою чергу "ТСН. Ранок" повідомляє про ще одного постраждалого - студента з Нігерії, який звернувся до поліції із колото-різаною раною.

Поки невідомо, чи пов'язані ці інциденти між собою.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Майдані Незалежності влаштували масову бійку польські та українські футбольні фанати.

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