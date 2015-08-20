На Майдані українські та польські фанати влаштували масову бійку

Про це повідомляє "112 Україна".

В ході масової бійки міліції вдалося розвести фанатів по різні сторони, однак кілька вікон у будівлі на Майдані Незалежності все ж побиті. Також кидали димові шашки і камені. Інформації про постраждалих наразі немає.

"Час від часу продовжують спалахувати сутички. Вболівальники Польщі знаходяться в одному з довколишніх кафе на Майдані Незалежності. Українські вболівальники намагаються до них підійти. Тут вже є вибиті вікна, кидали димові шашки. Була бійка, правоохоронці встигли розборонити вболівальників. Зараз підходять додаткові підрозділи міліції", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронці створили кордон між уболівальниками, щоб відтіснити уболівальників один від одного.

Як повідомили УНІАН у МВС, біля метро «Арсенальна» у Києві зібралась група агресивно налаштованих молодиків. При спробі правоохоронців поспілкуватися вони побігли до метро. Зараз молодиків доставляють до районних управліннь для встановлення осіб.

Правоохоронці, які несуть службу з охорони громадського порядку в урядовому кварталі Києва, помітили групу з приблизно 50 осіб.

З огляду на вчорашні події у «Гідропарку» і обгрунтовано підозрюючи, що серед молодих людей можуть бути учасники нічної бійки між футбольними фанами, працівники міліції спробували дізнатися у агресивної компанії їх наміри і цілі перебування в місті. Однак молодики при наближенні правоохоронців побігли, а потім спустилися на платформу метро на станції «Арсенальна».

Для того, щоб ніхто з пасажирів не постраждав, агресивну молодь узяли в кільце, а громадян попросили тимчасово не заходити на станцію і не спускатися на платформу.

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Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері в Києві біля станції метро «Гідропарк» сталася масова бійка за участю близько 50 осіб. 9 осіб були доставлені до Дніпровського райуправління міліції. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

За повідомленнями на фанатських форумах, на 50 польських ультрас напали представники ультрас київського Динамо The Capitals. За різною інформацією польські фанати використовували файєри, але це не вберегло їх від ножових поранень. При цьому польська сторона запевняє, що перемогу в бійці здобули вони, інші очевидці відзначають, що динамівці побили фанатів "Легії".

За іншими повідомленнями, напади пов'язані з бажанням українських вболівальників помститися полякам за їх поведінку під час матчу групового турніру Ліги Європи — 2014/15 в жовтні минулого року, коли харківський «Металіст» зустрічався з «Легією» (0:1). Поляки привезли з собою на матч банер з написами «Львів» та «Вільно» на польському прапорі, а під час поєдинку викрикували образливі фрази про Степана Бандеру та УПА.