Матіос повідомив про затримання оперативників-"садистів" з СБУ

Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці у Facebook.

Водночас, він не вказав, у якій області відбулася подія.

«Установлено, що старші лейтенанти, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, маючи на меті одержати від громадянина К. зізнавальні пояснення начебто з приводу збуту ним наркотичних засобів, а також отримати відомості щодо осіб, які здійснюють незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання та збут наркотичних засобів та таким чином покращити показники розкритих злочинів, застосували щодо останнього фізичне насильство та спеціальні засоби», - повідомив Матіос.

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За словами головного військового прокурора, наразі військовою прокуратурою правоохоронцям-садистам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб), ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень).

Стосовно підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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