Матіос: начальник Одеської міліції затриманий при отриманні $20 тисяч хабара
19:12, 27 серпня 2015Суспільство
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Начальник Одеського міського управління міліції затриманий під час отримання $20 тис. хабара.
В даний час проводять невідкладні слідчі дії / УНІАН
Про це повідомив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос у соцмережі.
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Зокрема, за його даними, слідчими військової прокуратури спільно зі співробітниками спецпідрозділу "К" СБУ в Одеській області "на гарячому" затриманий начальник Одеської міліції за одержання хабара на загальну суму $20 тис. за незаконне сприяння у вирішенні корпоративного конфлікту та встановлення контролю за майном.
"Знаходжуся на місці події - йдуть невідкладні слідчі дії. Ми працюємо, втілюючи в життя принцип нульової толерантності до корупції", - зазначив також Анатолій Матіос.
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