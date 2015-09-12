Чисельність української армії за рік зросла вдвічі - Полторак

Про це під час робочої поїздки в зону проведення антитерористичної операції сказав міністр оборони України Степан Полторак, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

"Непросто сьогодні відновлювати Збройні Сили України, але ми робимо все, що від нас залежить. Тільки за останній рік зросла чисельність української армії - від 146 до 280 тисяч", - зазначив він.

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"Ми відчуваємо проблеми з бюджетом, харчуванням, але, впевнений, нам потрібно терпіння, і ми обов'язково створимо таку армію, якою б пишалися українці, щоб нашу армію не боялися, але поважали всі інші країни", - сказав міністр.

Раніше Полторак заявив, що у черговій хвилі мобілізації зараз немає необхідності.