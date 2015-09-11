У черговій хвилі мобілізації зараз немає необхідності - Полторак

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам у Києві.

"Все буде залежати від обстановки, яка складеться. Поки нам той ресурс, який у нас є... І я дуже сподіваюся на те, що фінансовий ресурс бюджету наступного року дасть можливість залучити до проходження служби у Збройних силах максимальну кількість людей по бажанню, контрактною службою", - сказав Полторак.

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За словами міністра, "на сьогодні такої необхідності немає. Але ми готові в будь-який час, якщо буде загроза Державі Україна, приступити до мобілізування".

На питання про бойову готовність ЗСУ Полторак відповів: "На сьогодні в зоні проведення антитерористичної операції знаходиться достатня кількість особового складу для того, щоб утримати ситуацію".

Як сказав Полторак, не припиняється підготовка особового складу у навчальних центрах, і практично всі навчальні центри в Україні переповнені. "Люди там займаються бойовою підготовкою. Проводяться навчання - як одиночна підготовка, так і злагодження підрозділів. Також бойові навчання у складі полку, бригади", - зазначив міністр оборони.