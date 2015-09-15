У ДТП загинули двоє бійців "ПС", які брали участь в озброєному конфлікті в Мукачевому

Як повідомляє 15 вересня прес-служба Закарпатської ОДА, у ДТП також загинули двоє військових Збройних сил України.

Зазначається, що ДТП сталася 8 вересня о 5.45 ранку в Покровському районі Дніпропетровської області поблизу бази "Правого сектору".

"Легковик із представниками "Правого сектору", котрі, як встановила подальша експертиза, були в нетверезому стані, врізався у військовий автомобіль з бійцями військової частини 1402. У результаті аварії двоє військовослужбовців в.ч. 1402 загинули на місці. Крім них на місці загинув один представник "Правого сектору", а ще один отримав важкі травми. Як з’ясувалося згодом, обидва представники "ПС" брали участь у подіях 11 липня в Мукачевому й переховувалися...", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що загиблого представника "ПС" поховали, як невідомого, а травмованого доставили в лікарню, де він знаходився під вигаданим прізвищем, як мешканець Рівненської області.

14 вересня, він помер від отриманих під час аварії травм.

"Прізвище померлого Копосович Роман, 1989 року народження, мешкав він у с.Збини Воловецького району Закарпатської області. Встановленням особи іншого представника "ПС", що загинув у ДТП й похований, як невідомий, займаються силові структури", - додали у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, у Мукачевому 11 липня сталася стрілянина. Конфлікт виник між учасниками "Правого сектора" і людьми з оточення народного депутата Михайла Ланьо. За версією представників "ПС", Ланьо сам викликав їх на переговори, оскільки "ПС" почав заважати потокам контрабанди. В результаті інциденту є загиблі та постраждалі.

Відкрито три кримінальних провадження: створення злочинної організації, терористичний акт і перевищення влади та службових повноважень (стосовно дій правоохоронців). Усі вони об’єднані в одне.

14 липня ВР створила Тимчасову слідчу комісію з розслідування обставин інциденту.