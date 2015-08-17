У міліції заявляють, що їх змушують фальшувати матеріали стрілянини в Мукачевому - нардеп

На одному із сайтів опублікували відкритий лист працівників Управління карного розшуку УМВС України в Закарпатській області, адресований нардепу, члену ТСК Верховної Ради України з розслідування подій 11 липня 2015 року Мосійчуку І.В., послу США Джеффрі Р. Пайєтту та ЗМІ, щодо причетності керівників МВС та управління Закарпатської області до стрілянини, передає Мукачево.net.

На це вже відреагував депутат, лідер Єдиного Центру Віктор Балога та звернувся до Генерального прокурора України Віктора Шокіна з проханням приділити відповідну увагу фактам, які були оприлюднені.

Своє небажання співпрацювати із іншими членами ТСК-вихідцями із Закарпаття оперативники пояснили надзвичайно близькими стосунками начальника Мукачівського МВ УМВС Шимоняка та народного депутата В.Пацкана, які є кумами та близькими друзями, як і власне Лунченка з раніше судимим лідером хустського ОЗУ Шимоні («Ніка»), що безпосередньо контролює контрабанду підакцизних товарів у Румунію.

Крім того, люди останнього під керівництвом Роберта Борка (був засудженим за побиття міліціонера) на стороні М.Ланьо брали участь у перестрілці в комплексі «Антарес». Як зазначено оперативниками, доручення допомогти М.Ланьо (Блюку) зброєю та людьми давав член ТСК В.Лунченко.

Балога вважає, що така інформація також повинна бути перевірена, оскільки може мати значення у дослідженні тих подій.

Читайте такожДепутат Мосійчук сумнівається в неупередженості звіту парламентської ТСК щодо подій в Мукачевому

Крім того, керіники міліції регулярно отримували інформацію про наявне важке озброєння у представників "Правого сектору", їхні маршрути пересування, в тому числі 11 липня 2015 року, інші дані, отримані в результаті оперативно-технічних заходів, проте ніяких заходів вони не вживали.

Заявники чітко вказують на те, що отримані оперативні відомості терміново докладувались керівництву УМВС. Відомо, що на обох керівників оперативних підрозділів УМВС (Руснак І. – начальник Управління ОТЗ та Мошак В. – начальник Управління ОС) з боку керівництва чиниться тиск та їх примушують знищувати низку оперативних матеріалів. Зазначається, що не випадково їх обох терміново відправлено у відпустку.

Авторами звернення наводяться конкретні телефони та зазначається їх належність абонентам, аналіз яких дозволить підтвердити факт намагання керівників середньої ланки додзвонитись до начальника УМВС Шаранича С. та повідомити про факт виїзду озброєних кулеметами та гранатометами представників "Правого сектору", проїзд їх автодорогою міжнародного значення в т.ч. через стаціонарні пости ДАІ. Але Шаранич С. свідомо не піднімав слухавку і не відповідав на жодні повідомлення, які йому надсилались.

Зазначене мало б бути підтверджене шляхом допитів причетних осіб і їх пояснень, роздруківками трафіка їхніх телефонів, пояснень офіцерів чергової частини УМВС та працівників приймальні УМВС, наголошує Балога.

Потребує вивчення та оцінки також дії начальника Управління ОС УМВС Мошака В., щодо передачі оперативних відеоматеріалів з подій у Мукачевому з обмеженим грифом Шараничу С, які той в подальшому передав народному депутату України М.Найєму, і той опублікував їх у відкритому доступі. Порушення режиму таємності може довести відповідна експертиза, якою буде доведено, що фільмування, яке проводили оперативники та відео, опубліковане М.Найємом, є ідентичними.

Крім того, особливе занепокоєння викликає інформація про те, що керівництво УМВС дало команду знищити відео, зроблене в ході виконання оперативного відеоспостереження місця подій 11 липня 2015 року. На ньому були зафіксовані озброєні члени ОЗУ Блюка, які безперешкодно приїжджали та від’їжджали з комплексу «Антарес». Але це відео керівництво УМВС під загрозою звільнення працівників, що його виконували, наказало знищити.

Тому нардеп просить Шокіна приділити відповідну увагу зазначеним фактам та забезпечити повноту розслідування, яке здійснюють слідчі Генеральної прокуратури України з урахуванням інформації, оприлюдненої оперативниками.

"Вважаю, що відповідати за смерті та каліцтва людей у м.Мукачево 11 липня 2015 року повинні не тільки безпосередні виконавці цього злочину, а й усі, хто переступив закон, сприяв цьому чи спонукав до цього інших", - наголосив Балога.