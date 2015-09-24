Блокада Криму: Маріуполь приєднується до акції на "Чонгарі"

Про це у Facebook написала волонтер Галина Одноріг.

"Завтра виїжджає чотири машини, може більше, на Чонгар, а потім їдемо на Чаплинку... Маріуполь і Крим - це Україна", - написала волонтер.

Увага !!!Завтра виїжджає 4 машини ,може більше на Чонгар ,а потім їдемо на Чаплинку ,є вільні місця в машинах ,поет... Posted by Маша Українська on 23 вересня 2015 р.

Як повідомляв УНІАН, 20 вересня розпочалася безстрокова акція з блокування вантажного транспорту, який везе товари до Криму, ініційована Меджлісом кримськотатарського народу. За інформацією координаційної ради акції, через адміністративний кордон безперешкодно пропускати пішоходів і легковий транспорт.

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Ініціатори блокади вважають, що українські компанії повинні припинити торговельні відносини з Кримом, оскільки територія півострова була окупована Російською Федерацією. За словами організаторів акції, вони не будуть пропускати фури до Криму до тих пір, поки Росія не виконає їхні вимоги: звільнення політв'язнів, припинення тиск на незалежні ЗМІ, безперешкодний в'їзд для міжнародних спостерігачів на територію півострова, припинення репресій проти кримських татар.

Окупаційна влада Криму вважає, що жителі півострова не відчують наслідків «продовольчої блокади».