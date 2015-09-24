Поплавський розкрив секрет молодості

На вулиці гостей зустрічав Джаз-бенд, а запрошував особисто Михайло Поплавський. Він розповів, що створив новий бізнес-еко-проект фермерської продукції.

Кефір, йогурт, дитячі сирочки, сметана, масло, кілька видів сиру. Натуральна продукція представлена в мережі еко-крамничок «ПоплавОК». Молоко найвищої якості, що постачається з фермерського господарства сім’ї Поплавських (с. Мечиславка Ульяновського району Кіровоградської обл.) робить її надзвичайно цілющою та життєдайною.

Хіт еко-проекту – «Українська молодильна ряжанка» без ГМО, яка готується без консервантів, ароматизаторів, стабілізаторів, штучних барвників і будь-яких смакових добавок. Це повністю натуральний кисломолочний продукт. Особливий склад фірмової закваски зберігається в суворій таємниці. Достеменно відомо, готується вона за «секретними» розробками науковців радянських часів інституту ім. О. Богомольця. На основі досліджень експерти стверджують – «щоденне вживання цієї ряжанки є відмінним засобом зміцнення імунітету та запобігає старінню організму».

«В молодильній ряжанці знаходиться багато вітамінів групи А, В (В1, В2), С і РР, мінералів, макро- і мікроелементів (кальцій, фосфор, залізо, сікра, магній, калій і т.д.). Білок, що міститься в «Українській молодильній ряжанці», живить наш мозок та бере участь у виробленні мелатоніна. Складові цієї ряжанки стимулюють ГЕНИ МОЛОДОСТІ. Застосовують її і в косметології, використовуючи як маску для волосся та шкіри, або навіть приймають молочні ванни, які позитивно впливають на нервову систему людини», – зазначила експерт-технолог Валентина Русавська.

Властивості ряжанки високо цінують у багатьох країнах світу, де є подібні продукти: вірменський мацун, татарський кумис, грузинський мацоні, єгипетський лебен, та це лише аналоги цілющої «Української молодильної ряжанки».

Гості були зачаровані та із задоволенням куштували цей унікальний продукт.

«Я вражена! Вірю Поплавському, його продукція завжди на високому рівні, тому обов’язково буду купувати «Українську молодильну ряжанку»», – поділилася враженнями гостя Наталія.

Традиційно у Поплавського були і сюрпризи на презентації. Михайло Михайлович створив новий проект «В здоровому тілі здоровий дух!». Суть проекту проста і зрозуміла. Почати він вирішив із себе. Публічно став на ваги та закликав усіх худнути разом. Стартував Поплавський з вагою в 104 кг, та, завдяки своїй «Українській молодильній ряжанці», обіцяв схуднути за два місяці, та кожні два тижні звітувати в мережі.

Продукція, яка представлена у крамничках «ПоплавОК» набирає популярності. Філософія проста – «ВИРОБЛЕНО В УКРАЇНІ».

«Здоров'я нації, забезпечення населення якісними та безпечними продуктами – екологічна безпека країни.

Харчування населення – це глобальна соціально-економічна проблема. Сьогодні потрібно формувати нову еко-філософію українців. Правильне харчування, чисті вода і навколишнє середовище є фундаментом здоров'я нації. Необхідно проводити відповідну еко-просвітницьку роботу серед населення, особливо – серед молоді.

Фермерська продукція – основа здорового життя. Технологія вирощування овочів і відгодівлі худоби збереглася від наших предків.

Технічний прогрес боляче вдарив по екології, і, як результат, по якості їжі, яка потрапляє на наші столи. З кожним роком все більш актуальним стає правильне харчування екологічно чистими продуктами. Вирішення цієї проблеми варто починати із себе, змінювати свою свідомість і брати відповідальність за стан свого здоров’я.

Я прагну, щоб Україна стала еко-цивілізацією третього тисячоліття!

Їжте українське!

Підтримуйте українське!

Купуйте тільки українське!» – сказав Михайло Поплавський.

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