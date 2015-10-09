На службу в російську армію планують призвати тисячу кримчан

Згідно з інформацією російського відомства, в Південному, Північно-Кавказькому округах Росії і аннексированому Криму близько 6 тисяч громадян пройшли призовні комісії та готуються до відправлення у війська, повідомляє Крим.Реалії.

«Близько 400 призовників відібрано в Республіці Кримі Севастополі. Всього в ході осіннього призову з Криму планується направити для проходження військової служби близько 1000 громадян, що у 2 рази перевищує показники попереднього, весняного призову», – повідомляє міністерство.

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Окупаційна влада Криму, підводячи підсумки весняної призовної кампанії, повідомила, що служити в Збройні сили Росії вирушили 600 кримчан.

В цьому році вперше на службу в армію Росії призивалися жителі Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. 7 жовтня президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон.

Країни Заходу також не визнають анексію Криму і ввели ряд економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».