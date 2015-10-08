Блокада Криму: пасажиро-транспортний потік зменшився вдвічі
Жодна вантажівка не перетнула адмінмежу з Кримом від початку блокади, а загалом пасажиро-транспортний потік зменшився у два рази.
Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН,
За його словами, на адмінкордоні з Кримом ситуація на даний момент зберігається абсолютно спокійною.
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«Загалом ми фіксуємо зменшення в цілому у два рази пасажиро-транспортного потоку на адмінмежі із Кримом як в один, так і в інший боки», - зазначив він.
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«Жодна вантажівка з часу початку блокади не перетнула адмінмежу в бік окупованого Криму», - заявив Слободян.
«Усю інформацію про те, що нібито через об’їзні дороги, корупційні схеми чи морем вантажі все-таки потрапляють до окупованого Криму, ми перевіряємо, і на даний момент жодна з цих інформацій не підтвердилася», - додав помічник голови Державної прикордонної служби України.