Блокада Криму: пасажиро-транспортний потік зменшився вдвічі

Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян на брифінгу в Києві, передає кореспондент УНІАН,

За його словами, на адмінкордоні з Кримом ситуація на даний момент зберігається абсолютно спокійною.

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«Загалом ми фіксуємо зменшення в цілому у два рази пасажиро-транспортного потоку на адмінмежі із Кримом як в один, так і в інший боки», - зазначив він.

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«Жодна вантажівка з часу початку блокади не перетнула адмінмежу в бік окупованого Криму», - заявив Слободян.

«Усю інформацію про те, що нібито через об’їзні дороги, корупційні схеми чи морем вантажі все-таки потрапляють до окупованого Криму, ми перевіряємо, і на даний момент жодна з цих інформацій не підтвердилася», - додав помічник голови Державної прикордонної служби України.