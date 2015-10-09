В зоні АТО поранено двох мирних жителів, що підірвались на розтяжках - Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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"Після боїв у землі Донбасу залишається багато і вибухонебезпечних предметів. Вчора на розтяжках підірвалося двоє мирних мешканців", - сказав Лисенко.

За його інформацією, це сталося в Ясинуватському районі Донецької області та поблизу селища Станиця Луганська.

"Ми ще раз нагадуємо, що у разі виявлення підозрілого предмета потрібно повідомити про цю небезпечну знахідку правоохоронним органам, співробітникам Державної служби України з надзвичайних ситуацій або військовим", - додав Ангдрій Лисенко.

Речник АП зазначив, що зараз у навчальних закладах та на підприємствах, які знаходяться у прифронтовій зоні, правоохоронці та сапери Збройних сил України проводять лекції для учнів, студентів та мирних мешканців про поводження з вибухонебезпечними предметами у разі їх виявлення.

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"Людей просять при виявленні цього предмету позначити місце, де він знаходиться, одразу викликати саперів і попереджати громадян, що є небезпечна зона, щоб її можна було оминати", - сказав Лисенко.