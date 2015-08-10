У Туреччині четверо поліцейських загинули через вибух міни
Четверо поліцейських загинули і один перебуває у важкому стані в результаті вибуху міни в провінції Ширнак на південному сході Туреччини.
Про це повідомляє Європейська правда за інформацією видання Today's Zaman.
Повідомляється, що міна вибухнула, коли поблизу проїжджав броньований поліцейський автомобіль.
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Вибух стався в місті Сілопе, де в минулу п'ятницю відбулися зіткнення між урядовими силами і молодіжним крилом Робочої партії Курдистану. Тоді троє поліцейських були вбиті, сім осіб отримали поранення.
Нагадаємо, це вже другий за добу вибух у Туреччині.
У ніч на понеділок в поліцейській дільниці Стамбула стався теракт – терорист-смертник підірвав свій автомобіль біля дільниці, внаслідок чого десять осіб отримали поранення.
Пізніше з'явилося повідомлення про ліквідацію двох осіб, причетних до теракту в Стамбулі.