Сили АТО відвели озброєння на Маріупольскому напрямку - прес-центр

Про це прес-центр АТО повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

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"День 21 жовтня у зоні АТО пройшов без порушень Мінських домовленостей. Після відведення танків на Дебальцівському напрямку, наші військові продовжили виконувати другий етап плану з відведення техніки від лінії розмежування. На Маріупольському напрямку відбулося відведення техніки, за яким пильно стежили представники Місії ОБСЄ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у "ДНР" пообіцяли 22 жовтня почати відведення танків з району Горлівки.

У ЄС допускають продовження терміну виконання Мінських домовленостей на кілька місяців.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 2 жовтня після зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в Парижі заявив, що українська сторона із 3 жовтня почне відведення техніки та озброєння калібром до 100 мм від лінії розмежування на Донбасі.

16 жовтня прес-центр АТО заявив, що українські військові завершили відведення мінометів калібром менше 100 мм у секторі "А" зони АТО на Донбасі, тобто в Луганській області.