Лисенко: найближчим часом розпочнеться відведення артилерійських систем і мінометів

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "Україна почала відведення танків на Донецькому напрямку недалеко від Артемівська. Найближчим часом планується відвести артилерійські системи і міномети", - сказав Андрій Лисенко.

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Він зауважив, що процес відведення відбувається під контролем спостерігачів ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, президент Петро Порошенко 2 жовтня після зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в Парижі заявив, що українська сторона із 3 жовтня почне відведення техніки та озброєння калібром до 100 мм від лінії розмежування на Донбасі.

16 жовтня прес-центр АТО заявив, що українські військові завершили відведення мінометів калібром менше 100 мм у секторі "А" зони АТО на Донбасі, тобто в Луганській області.