У ЄС допускають продовження терміну виконання Мінських домовленостей на кілька місяців

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сказав голова підрозділу з питань «Східного партнерства» Зовнішньої служби ЄС Дірк Шубель на засіданні делегації Європейського парламенту, яка є складовою частиною міжпарламентського Комітету асоціації Україна-ЄС.

За його словами, Мінські домовленості «не можуть бути виконані до кінця цього року, тому що вибори на території сепаратистів не можуть бути проведені до цього часу».

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«Закон ще не готовий, і потім потрібно три місяці. Має бути знайдений Modus vivendi (тимчасова домовленість), щоб продовжити період для виконання Мінських домовленостей. І це зрозуміло всім. Що не зрозуміло, то це на який термін це має бути продовжено. Наше розуміння таке, що це не може бути продовжено на довгий термін, тому що у цьому випадку складеться враження, що ви готові прийняти заморожений конфлікт. Це буде справою кількох місяців, не більше», - пояснив ситуацію Шубель.

За його словами, таке «коротке продовження» підтримають Франція та Німеччина.

Також, як наголосив голова підрозділу, «повинно бути виконано дуже складне питання – повернення Україні контролю за кордоном, якого зараз немає».

«Ми не думаємо, що Мінські домовленості будуть виконані в повному обсязі до того часу, як всі іноземні збройні формування, все обладнання та всі найманці залишать Україну. І що Україна, а це, можливо, найголовніше, відновить контроль за своїми кордонами. Це дуже важливо. Головний сигнал Україні – продовжувати виконувати все, про що було домовлено у Мінську, і не залишити будь-якого місця для сумнівів щодо намірів виконати Мінські домовленості», - підкреслив Шубель.

Як повідомлялося, у вересні президент України Петро Порошенко заявляв, що наполягає на тому, що Мінські угоди повинні бути виконані до кінця 2015 року. Глава держави відкидав можливість їх продовження на 2016 рік.

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У свою чергу президент Франції Франсуа Олланд після переговорів у «нормандському форматі», які відбулися 2 жовтня в Парижі, допустив, що термін виконання Мінських домовленостей може бути продовжено.

Олланд також повідомив, що під час переговорів сторони домовилися, що для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу «буде ухвалено окремий закон».

6 жовтня ватажки «ЛНР» і «ДНР» перенесли «місцеві вибори» на 2016 рік.