Українці змінили своє ставлення до ситуації на Донбасі - опитування

Про це свідчить дослідження компанії TNS, яке зафіксувало значне підвищення індексу оцінки ситуації на Донбасі, передає "Українська правда".

У вересні цей показник досяг максимального значення за весь 2015 рік, але він все-таки залишається близьким до позначки "ситуація вибухонебезпечна".

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"Практично повне дотримання режиму тиші на сході країни позитивно вплинуло на сприйняття ситуації в зоні АТО. Так, зросла частка тих, хто вважає ситуацію на сході напруженою, але стабільною – таких 34%, а також частка тих, хто вважає, що ситуація вже стабілізувалася, зараз вона становить 4%. Хорошим показником є те, що значно знизилася частка тих, хто оцінює ситуацію як напружену і вибухонебезпечну", – зазначили в TNS.

Дев'ята хвиля дослідження проводилася з 21 по 27 вересня 2015 року методом онлайн-опитування по містах усієї України серед 1000 осіб віком від 18 до 55 років.