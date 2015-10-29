За добу в зоні АТО один військовий загинув, троє були поранені - АП
Київ. 29 жовтня. УНІАН. За минулу добу в зоні АТО один військовослужбовець загинув, ще троє були поранені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За добу, що минула, на лінії розмежування противник один раз порушив режим припинення тиші (режим припинення вогню - УНІАН). Сталося це поблизу шахти Путилівської, відомої також як "Бутівка Донецька". Вона розташована між Авдіївкою і Спартаком", - сказав він.
Близько півгодини противник вів вогонь по позиціях українських військовослужбовців із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів, повідомив Мотузяник.
"Внаслідок цього троє українських військовослужбовців зазнали поранень", - сказаві він.
За словами Мотузяника, один військовослужбовець загинув, натрапивши на ворожу розтяжку. Це сталося поблизу селища Верхньоторецьке Ясинуватського району Донецької області.