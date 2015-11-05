Прокуратура повідомила про підозру керівнику захоплення телевежі в Краматорську

Прокуратура Краматорська заочно повідомила про підозру керівнику захоплення телевежі на горі Карачун в Краматорську.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Донецької області, в даний час, особу, під керівництвом якої в 2014 році було здійснено захоплення телевежі, розташованої на горі Карачун, встановлено. 4 листопада прокуратурою міста Краматорськ 43-річному жителю Слов'янська, який перебуває на тимчасово окупованій території, заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 341 ККУ (захоплення державних або громадських будівель чи споруд). Підозрюваного оголошено в розшук.

Читайте такожМоскаль розпорядився відключити телебачення бойовикам "ЛНР"

Також встановлюються особи інших учасників кримінального злочину.

Довідка УНІАН. 17 квітня 2014 року група озброєних осіб здійснила захоплення будівлі Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення України, який розташований на горі Карачун у місті Краматорську. Після того зловмисники відключили трансляцію українських телевізійних каналів у регіоні, замість яких налагодили мовлення російських телеканалів. Через кілька днів вежа перейшла під контроль українських військових, які тримали там оборону до визволення Краматорська. 1 липня 2014 року, в результаті боїв, вежа була повністю зруйнована.