Відновлення телевежі на горі Карачун розпочнеться після розмінування її території
Концерн радіомовлення, радіозв`язку і телебачення (КРРТ) повідомив про готовність провести відновлювальні роботи телевежі у Краматорську Донецької області, що впала в результаті обстрілу терористами, лише після розмінування будівлі станції і прилеглої території, повідомляє прес-служба концерну.
«Станом на 8 липня ми не маємо можливості розпочати відновлювальні роботи на радіотелевізійній передавальній станції міста Краматорськ, розташованій на горі Карачун, де сталося падіння антенно-щоглових споруд. Здійснюється розмінування будівлі станції, а також прилеглої території», - зазначається у повідомленні.
На даний момент концерн проводить попереднє планування відновлювальних робіт на телевежі Краматорська. При цьому остаточні витрати і джерела фінансування відновлювальних робіт поки не повідомляються.
«За візуальною оцінкою стану будівель станції і результатів пошкодження конструкцій антенно-щоглових споруд визначено орієнтовну потребу у фінансуванні. З`ясувати потребу у матеріально-технічних засобах і обсяги відновлювальних робіт остаточно можна буде лише після завершення розмінування території», - відзначають у КРРТ.
Разом з тим у концерні повідомляють, що на сьогодні вже відновлено трансляцію усіх українських каналів радіотелевізійними станціями у містах Артемівськ і Костянтинівка.
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Як повідомляв УНІАН, 1 липня у результаті обстрілу терористами українських позицій на горі Карачун впала телевежа. 222-метрова телевежа Концерну РРТ була однією з найбільших у Донецькій області. Мовлення з телевежі покривало Краматорськ і Слов`янськ, а також низку менших населених пунктів на півночі Донецької області. Мовлення з вежі було відключене ще з травня, оскільки з того часу постійно йшли бої за гору Карачун між терористами і українськими військами.
5 липня українські силовики звільнили від терористів Слов`янськ і Краматорськ, які були захоплені у середині квітня. Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей заявив, що поновлюється робота соціальних служб і міліції. Також у містах починає роботу місія з надання гуманітарної допомоги усім, хто має у цьому потребу.