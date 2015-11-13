Понад 20% опитаних українців готові на мир з окупантом будь-якою ціною

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" і КМІС, передає DT.UA.

Разом з тим, на мир за будь-яку ціну, компроміси з ким завгодно і про що завгодно, згодні лише 21% з них, а ось більшість (54%) вважають, що заради миру на компроміси варто погоджуватися, але не на всі. Воєнний шлях вирішення конфлікту у разі явної перемоги однієї зі сторін підтримується 14% населення.

Серед конкретних заходів і рішень, необхідних для відновлення миру на території Донбасу, найбільше в суспільстві схиляються до примусу Росії вийти з конфлікту шляхом міжнародних санкцій і міжнародного тиску (35%), а також успішного відновлення нормального життя на підконтрольній Україні частини Донецької і Луганської областей (29%), причому основна частка прихильників останнього варіанту – на самому Донбасі (54% жителів звільненої частини).

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Заради миру згодні на відділення ОРДО і ОРЛО від України 8% громадян. Пропонують припинити фінансування цих територій 13% українців.

Дослідження було проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 9 по 19 жовтня 2015 року у 110 населених пунктах 2014 серед респондентів, крім окупованого Криму, ОРДО і ОРЛО.