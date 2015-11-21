На Сумщині затримано організаторів ОЗУ, які займалися здирництвом
У місті Охтирка Сумської області співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією та представниками регіональних осередків «Правого сектору», ГО «Майдан» та «Народної самооборони» затримали організаторів організованого злочинного угруповання (ОЗУ), які вимагали гроші та майно від підприємців.
Як повідомила УНІАН керівник прес-групи Управління СБУ в Сумській області Олеся Рапута, трьох організаторів ОЗУ затримали в їх офісі 19 листопада.
«Зловмисники – півтора десятка місцевих мешканців – фізично та психологічно чинили тиск на депутатів місцевих рад, представників суддівського корпусу та правоохоронних органів. Вони практикували методи фізичного впливу, а також залякування зброєю. Під час скоєння злочинів члени ОЗУ прикривалися начебто покровительством керівництва однією із Сотень Майдану під час Революції Гідності, протекторатом високопосадовців, а також недійсними посвідченнями громадської організації, що займається протидією корупції. Правоохоронці та громадські активісти затримали організаторів ОЗУ в орендованому ними офісі. У зловмисників вилучено зброю», – йдеться у повідомленні.
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Стосовно членів ОЗУ відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) та ч. 1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
«Тривають оперативно-розшукові дії, що спрямовані на встановлення всіх осіб, причетних до діяльності злочинного угруповання», – зазначила Рапута.