На Харківщині за півроку знешкоджено п’ять організованих злочинних груп – прокуратура

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, про це сьогодні, 15 липня, під час розширеного засіданні колегії відомства повідомив прокурор області Юрій Данильченко.

«Цього року органами прокуратури спільно з правоохоронцями регіону проведено значну роботу з виявлення організованих злочинних об'єднань та притягнення винних до відповідальності. На даний час знешкоджено 5 організованих злочинних груп. Кримінальні провадження стосовно них знаходяться на розгляді в судах», - сказав Данильченко.

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За його відомостями, одне ОЗУ спеціалізувалося на квартирних крадіжках, інше – на придбанні, зберіганні та збуті метадону. Також учасники ОЗУ втягували жінок у заняття проституцією, займалися нелегальним перевезенням іноземців через кордон та торгували боєздатними раритетами часів Другої світової війни.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що незадоволений роботою всіх правоохоронних органів у боротьбі з корупцією. «Не можна стверджувати, ніби нічого не змінилося, але, як сказав би мій шкільний вчитель, коефіцієнт корисної дії, як у паровоза», – сказав він.