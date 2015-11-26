Адвокати: Один із свідків у справі Савченко видає себе за іншу людину

Про це на своїй сторінці в Facebook написав адвокат української льотчиці та народного депутата Ілля Новіков, передає ТСН.

Суд допитав Почечуєва з допомогою відеозв'язку — процес йшов у Москві, а ФСБшник був у Воронежі. При цьому чоловік був в перуці та сонцезахисних окулярах.

Читайте такожАдвокати Савченко оприлюднили деталі допиту ватажка "ЛНР" Плотницького

За словами Новікова, підпис Почечуєва, залишений на бланку, де розписуються свідки у суді, відрізняється від підпису, що стоять на протоколах у справі Савченко. "Ми замовили дослідження почерку... І ось, в цей понеділок прийшла відповідь від експертів. Підписи різні. Тріск шаблонів", - написав Новіков.

"Мені, якщо чесно, до кінця не вірилося. Буває, що свідки брешуть, але брешуть під справжніми іменами. Такого щоб чоловік видавав себе в суді за іншого – не тільки я, але й мої старші колеги не стикалися самі і не чули. Це перевершує навіть весь той треш і угар, з яких справа Савченко складається повністю", - додав адвокат.

Читайте такожУ МЗС України відреагували на порушення у РФ кримінальної справи проти сестри Савченко

"Скандал-то і правда виходить жахливий. Свідків, що брешуть, ми бачили достатньо, але так щоб під чужим ім'ям... Це перегин навіть для нашого процесу", - підсумував Ілля Новіков.

Мы поймали их за рукуКто там говорил, что адвокаты Савченко скандализируют процесс и устраивают шоу? Ах, да. Все так г... Posted by Илья Новиков on Wednesday, November 25, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що 2 листопада на черговому засіданні по справі української льотчиці Надії Савченко допитували двох "секретних свідків". За словами захисників Савченко, обидва "свідки" беруть участь в засіданні по аудіозв'язку. За словами адвокатів Савченко, один із них плутається у свідченнях.