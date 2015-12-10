Геращенко оприлюднив подробиці загибелі бійця "Альфи" при затриманні диверсантів в Києві

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці в Facebook, відзначивши, що "у засобах масової інформації та соціальних мережах багато суперечливої інформації по даному факту".

"Правда така: під час операції серце бійця двічі зупинялося. І двічі лікарям його вдавалося запустити знову. В третій раз воно зупинилося назавжди...Двоє дітей залишилися без батька...", - написав він.

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Геращенко також висловив упевненість, що "голова СБУ Василь Грицак зробить все можливе для того, щоб сім'я загиблого бійця "Альфи" отримала всі можливі соціальні пільги і виплати аж до отримання житла, у разі його відсутності. А Президент України Петро Порошенко представить загиблого до вищих державних нагород посмертно, а його товаришів підвищить в званні і також нагородить".

Як повідомляв УНІАН, раніше в Службі безпеки України повідомили про загибель бійця спецпідрозділу СБУ "Альфа" при затриманні російських диверсантів у Києві.

Нагадаємо, пізно увечері 9 грудня 2015 року в результаті проведеної Службою безпеки спецоперації припинено діяльність диверсійно-розвідувальної групи, що діяла у низці міст України, в тому числі в Києві.

Один з членів ДРГ чинив опір із застосуванням автоматичної зброї, поранивши при цьому двох співробітників спецпідрозділу "Альфа" і був знешкоджений. Стан одного з поранених був критичним.