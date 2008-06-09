Німецькі футбольні хулігани зібралися перед польськими секторами
00:03, 09 червня 2008Суспільство
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Поліція заарештувала 100 з них
Австрійська поліція затримала в неділю ввечері в місті Клагенфурт близько 100 німецьких болільників, що приїхали на матч польської і німецької збірної в рамках Євро-2008.
Як повідомляє австрійське радіо, футбольні хулігани з Німеччини, зібравшись перед фан-зоною польських болільників провокували їх "праворадикальними гаслами". Поліція оперативно відсікла провокаторів і заарештувала їх.
Напередодні в місті було також затримано 17 футбольних хуліганів. Дев`ять з них були звільнені вже в неділю.
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