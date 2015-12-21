Лідеру Limp Bizkit СБУ заборонила приїжджати в Україну (документ)

Лідеру американської рок-групи Limp Bizkit Фреду Дарсту заборонений в'їзд в Україну.

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"09.11.2015 року відносно громадянина США Фреда Дарста було винесено постанову про заборону йому на в'їзду в Україну терміном на п'ять років в інтересах забезпечення безпеки нашої держави", — йдеться в офіційній відповіді СБУ на запит "Апострофа".

Зазначимо, раніше лідер американської рок-групи Limp Bizkit Фред Дарст написав окупаційній "владі" Криму лист, в якому заявив, що якби отримав російський паспорт, то міг би жити в Криму по півроку і займатися кінобізнесом.