У МЗС України відреагували на продовження терміну утримання Савченко під вартою

Про це йдеться у коментарі відомства, повідомляє Департамент політики та комунікацій МЗС.

"Російська сторона продовжує зухвало ігнорувати статус Надії Савченко як члена Парламентської асамблеї Ради Європи, яка користується імунітетом, підтвердженим ПАРЄ", - йдеться у повідомленні.

Крім того, наголошується, що не витримують жодної критики заангажовані політично вмотивовані рішення суддів, які продовжують відхиляти більшість з клопотань адвокатів Надії Савченко з проханням долучити до матеріалів кримінальної справи докази, надані українською стороною процесуальним шляхом, що доводять очевидність її непричетності до висунутих російським слідством звинувачень.

"Такі дії так званого "російського правосуддя" призвели до чергового вимушеного голодування Надії Савченко, яке триває вже восьмий день та є прямою загрозою її життю", - наголошується у коментарі МЗС.

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Міністерство закордонних справ України вкотре закликало російську сторону забезпечити безумовне виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань та вимагає негайно звільнити Надію Савченко і всіх інших громадян України, які з політичних мотивів утримуються під вартою на території Росії, підкреслюється в Коментарі.

Як повідомляв УНІАН, Ростовський обласний суд у РФ відхилив скаргу захисту української льотчиці, народного депутата, делегата ПАРЄ Надії Савченко на рішення Донецького міського суду про продовження терміну її арешту.

Про це повідомив у Twitter один із адвокатів Микола Полозов.

«Ростовський обласний суд залишив Надію Савченко під вартою. Росія вкотре порушила резолюцію ПАРЄ», - написав він.

Полозов також зауважив, що сьогодні розпочався другий тиждень голодування його підзахисної, яка незаконно утримується в російському СІЗО.

17 грудня Донецький міський суд Ростовської області задовольнив клопотання прокурорів щодо продовження терміну утримання Савченко під вартою до 16 квітня наступного року.

Того ж дня Савченко оголосила про початок голодування з 18 грудня.