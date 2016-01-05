В Одеській області понад 60 одиниць спецтехніки розчищають дороги від снігу.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області, наразі на автошляхах Одещини ведеться активна робота з розчищення снігу, працює 66 одиниць спеціальної техніки, зокрема, 18 бульдозерів, 34 машини для розкидання піску, 13 навантажувачів.

Вживаються усі необхідні заходи для збереження нормальних умов життєдіяльності регіону.

У постійній готовності перебувають 43 одиниць пожежної техніки підвищеної прохідності, 3 одиниці інженерної техніки, 32 одиниці техніки підвищеної прохідності.

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За необхідності, для укриття від негоди водіїв і пасажирів, які можуть опинитися в сніговому полоні, підготовлено 9 пересувних пунктів обігріву, які можуть бути розгорнуті в місцях проведення рятувальних робіт.

З метою енергозабезпечення важливих об'єктів під час погіршення погодних умов на озброєнні підпорядкованих підрозділів є пересувні електростанції різної потужності - від 30 до 100 кВт.

За прогнозами Укргідрометцентру, така погода в Одесі утримається ще 6 і 7 січня.

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Сьогодні підрозділи служби тричі виїжджали для евакуації автотехніки із снігових заметів на дорогах.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі та області з вечора 4 січня оголошено штормове попередження. За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, в Одесі, місцями по області очікується посилення південно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледиця.