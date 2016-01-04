В Одесі оголошено штормове попередження

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і зв'язків з громадськістю Одеської міської ради з посиланням на Гідрометцентр Чорного й Азовського морів, в Одесі, місцями в області очікується посилення південно-східного вітру 15-20 м/с, хуртовина, налипання мокрого снігу, ожеледиця.

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«4-5 січня в Одесі, згідно з прогнозом Гідрометцентру Чорного й Азовського морів очікується погіршення погодних умов. Сильний снігопад. Налипання мокрого снігу, ожеледь і ожеледиця. Видимість 500-100 м», - розповіли в департаменті.

Температура повітря вночі очікується до 12 градусів морозу. По області очікується аналогічна погода, зокрема, ожеледь, снігопад і поривчастий вітер до 20 м/с.

У департаменті додали, що сьогодні, 4 січня, перший заступник Одеського міського голови Анатолій Орловський провів засідання штабу з ліквідації наслідків снігопаду. У засіданні також взяли участь представники ДСНС, поліції, керівники профільних підприємств міськради та комунальних підприємств міста. Прибирання доріг від снігу здійснюватиметься спецтехнікою КП «Міські дороги» у супроводі машин поліції.

Водіїв просять не виїжджати без особливої потреби, а також не залишати свої автомобілі на дорогах і тротуарах, оскільки це ускладнює проїзд снігоприбиральної техніки.

«На даний момент на магістральних вулицях міста забезпечено добрий проїзд. Фахівці підприємства «Міські дороги» працюють у цілодобовому режимі. У разі необхідності всю снігоприбиральну техніку підприємства – 77 одиниць спеціалізованої техніки – буде виведено на вулиці міста для прибирання снігу. За необхідності також залучатиметься техніка приватних підприємств міста», - відзначили в департаменті.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, рятувальники підготували пересувні пункти обігріву та намети. Однак рішення про розгортання подібних об'єктів надходять безпосередньо від органів виконавчої влади. Поки що відповідних розпоряджень від виконавчих органів влади не надходило.

Як повідомило УНІАН інформоване джерело в Одеському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, за останні кілька днів уже мали місце випадки звернення громадян, які дістали обмороження.

«Тільки за 3 січня до одеської МКЛ №11 госпіталізовано сімох лющдей», - зазначило джерело, яке однак не змогло назвати точну кількість постраждалих у місті й області.

В Одеській міській станції швидкої медичної допомоги відмовилися назвати кількість громадян, які дістали обмороження.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня в Одесі через сильне похолодання (13-14 градусів морозу) зупинено роботу фунікулера, який здійснює перевезення пасажирів уздовж Потьомкінських сходів - від пасажирського комплексу морського вокзалу Одеського морського торгового порту до Приморського бульвару (і в зворотному напрямку).