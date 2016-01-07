У Києві зіткнулися мікроавтобус і вантажівка: травмовано 14 людей

Як повідомляє управління безпеки дорожнього руху Департаменту превентивної дії Національної поліції, дорожньо-транспортна пригода сталася 6 січня близько 16:00 на 24 км Столичного шосе.

За попередніми даними, водій мікроавтобуса Mercedes Benz 311 CDI не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем ГАЗ-3307.

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Внаслідок ДТП водій та 13 пасажирів Mercedes отримали тілесні ушкодження.

Обставини і причини аварії встановлюються.