Сильний вітер знову відрізав окупований Крим від Росії

Роботу Керченської переправи 9 січня тимчасово призупинили через погодні умови, зокрема через сильний вітер, повідомляє ГУ МНС по Краснодарському краю РФ.

Рятувальники попросили утриматися від поїздок у напрямку Керченської поромної переправи до нормалізації погодних умов.

Керченська поромна переправа ТОВ «Морська дирекція» на своєму сайті вказує, що на переправі також посилені заходи щодо огляду пасажирів і автотранспорту.

Нагадаємо, роботу Керченської переправи періодично призупиняють через погані погодні умови.