Сильний вітер знову відрізав окупований Крим від Росії
08:29, 09 січня 2016Суспільство
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Рятувальники попросили утриматися від поїздок у напрямку Керченської поромної переправи до нормалізації погодних умов.
Керченська переправа знову зупинилася через сильний вітер / Фото УНІАН
Роботу Керченської переправи 9 січня тимчасово призупинили через погодні умови, зокрема через сильний вітер, повідомляє ГУ МНС по Краснодарському краю РФ.
Рятувальники попросили утриматися від поїздок у напрямку Керченської поромної переправи до нормалізації погодних умов.
Керченська поромна переправа ТОВ «Морська дирекція» на своєму сайті вказує, що на переправі також посилені заходи щодо огляду пасажирів і автотранспорту.
Нагадаємо, роботу Керченської переправи періодично призупиняють через погані погодні умови.
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