Роботу Керченської поромної переправи призупинено
01:42, 31 грудня 2015Суспільство
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Керченська поромна переправа в окупованому Росією Криму тимчасово призупинила роботу через негоду.
Роботу Керченської поромної переправи призупинено / itv.in.ua
Про це йдеться в повідомленні ТОВ "Морська дирекція".
"Робота Керченської поромної переправи припинена через погодні умови. Просимо утриматися від поїздок в напрямку переправи", - зазначили в обслуговуючій компанії.
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Як повідомляв УНІАН, Керченська поромна переправа може зупинитися у зв'язку з негодою, яка прогнозується з 29 грудня 2015 року по 1 січня 2016 року.
Нагадаємо, що поромна переправа через Керченську протоку є основною транспортною артерією, яка з'єднує окупований Росією Крим із Краснодарським краєм Російської Федерації.
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