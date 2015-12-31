Роботу Керченської поромної переправи призупинено

Про це йдеться в повідомленні ТОВ "Морська дирекція".

"Робота Керченської поромної переправи припинена через погодні умови. Просимо утриматися від поїздок в напрямку переправи", - зазначили в обслуговуючій компанії.

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Як повідомляв УНІАН, Керченська поромна переправа може зупинитися у зв'язку з негодою, яка прогнозується з 29 грудня 2015 року по 1 січня 2016 року.

Нагадаємо, що поромна переправа через Керченську протоку є основною транспортною артерією, яка з'єднує окупований Росією Крим із Краснодарським краєм Російської Федерації.