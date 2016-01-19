Негода знеструмила майже 300 населених пунктів по Україні

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, у Херсонській області без електропостачання залишаються 102 н.п, у Миколаївській – 69, в Одеській – 38, у Дніпропетровській – 32, у Кіровоградській – 18, у Сумській – 11, в Черкаській – 9 та у Київській – 5.

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До відновлення енергопостачання населених пунктів залучені бригади обленерго.

Нагадаємо, що "Укравтодор" попередив водіїв про можливе перекриття доріг для руху автотранспортних засобів у Сумській, Полтавській та Чернігівській областях з ранку 19 січня через погіршення погодних умов.