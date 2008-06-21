У Києві продовжать розкопки Десятинної церкви

У найближчі тижні у Києві буде відновлено археологічні розкопки Десятинної церкви.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам начальник Головного управління охорони культурної спадщини Руслан КУХАРЕНКО.

«Ми розпочинаємо роботи, навіть продовжуємо роботи по розкопках Десятинної церкви», - сказав він.

Р.КУХАРЕНКО повідомив, що вже підписано договір на проведення відповідних робіт між Інститутом археології Академії наук України, Благодійним фондом культурної спадщини та Головним управлінням охорони культурної спадщини як третьою особою – наглядачем за проведенням робіт.

Благодійний фонд береться фінансувати роботи, оскільки з державного бюджету ніяких субвенцій Київ з цією метою не отримує цього року, зауважив Р.КУХАРЕНКО.

За його словами, наступного тижня Інститут археології планує розгорнути фронт археологічних робіт, якщо це дозволять погодні умови. До складу експедиції входитимуть фахівці з Росії, зокрема, з Ермітажу.

Буде досліджуватися фундамент церкви, підмурки та інші об’єкти, які були на території церкви до її будівництва, зокрема, поховання, які тут існували.

«Саме завдання цієї археологічної експедиції – найбільш реально дослідити усі будівельні періоди цієї пам’ятки і відповідним чином дати всі остаточні відповіді на те, якою була Десятинна церква», - зауважив начальник управління.

Р.КУХАРЕНКО наголосив, що це буде унікальне вивчення усіх знахідок на території Десятинної церкви і що раніше такого рівня досліджень тут ще не було.

Він прогнозує, що роботи триватимуть до пізньої осені і за цей час вдасться завершити вивчення, після чого розкопки буде припинено до весни, споруджено спеціальне накриття, а з настанням тепла у 2009 році розпочнуться роботи з консервації та музеєфікації залишків церкви.

За даними Р.КУХАРЕНКА, контракт щодо здійснення розкопок і проведення досліджень підписано на суму близько 3 млн. грн.

Він нагадав, що розкопки Десятинної церкви були припиненні у зв’язку з тим, що не було фінансування цих робіт з держбюджету у минулому та цьому році.